Windows 10 aura un nouveau thème blanc dans sa prochaine mise à jour

Un nouveau thème clair pour donner plus de chaleur à Windows 10



Source : The Verge

Vous trouveztrop sérieux ? Trop sobre ? Voire même austère ? Réjouissez-vous,vous a entendu ! Les utilisateurs inscrits au programme bêta Windows Insider ont reçu une nouvelle version de la prochaine mise à jour du système d'exploitation.Dans cette dernière build 18282, Microsoft a dévoilé un nouveaupour Windows 10 appelé « Light » qui troque lenoir par un blanc bien plus accueillant et lumineux. Pour l'occasion, Microsoft a également mis à jour son fond d'écran par défaut, plus coloré, afin de mieux coller à la nouvelle interface.La mise à disposition de ce nouveau thème clair devrait avoir lieu en avril prochain, si cette fois tout se passe comme prévu pour Microsoft