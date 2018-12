La clé de sécurité Titan de Google disponible à la vente

La Titan Security Key pour sécuriser son compte Google au degré maximum

Nous vous en parlions il y a quelques semaines : Google ne croit plus à l'authentification à deux facteurs par SMS . Aujourd'hui, le géant du Web met en vente sa clé de sécurité Titan pour la modique somme de 50$.D'abord réservée aux utilisateurs de Google Cloud, la clé d'authentification physique de Google, lavient d'arriver sur le Google Store US Disponible dès aujourd'hui, elle s'accompagne d'un module permettant de connecter la clé en Bluetooth, pour une utilisation sur smartphone par exemple.Le produit n'est en revanche pas encore listé sur la boutique française du magasin de Google.La clé Titan mise au point par Google reprend le fonctionnement désormais bien connu de l'. À ceci près que ce n'est pas un code envoyé par SMS que l'on vous demandera de taper à chaque connexion, mais l'insertion de la clé dans votre ordinateur.Construite en adéquation avec le standard FIDO (pour Fast IDentity Online), cette clé devient, après activation via votre compte Google, le seul moyen de vérifier l'identité de la personne qui tente de se connecter.Un moyen bien plus sécurisé, donc, que l'envoi d'un SMS ou l'utilisation d'une application de type « Authenticator », le premier pouvant être intercepté, et le second compromis en cas de vol ou perte de téléphone. Une méthode d'authentification qui promet de devenir le nouveau standard dans les années à venir. Facebook, pour ne citer que lui, a déjà prévu d'implémenter cette sécurité dans les prochains mois.