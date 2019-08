Selon Google, 1,5% des mots de passe seraient compromis

Password Checkup au secours des utilisateurs

Une intégration par défaut dans Chrome ?

Source : TechRadar

Une nouvelle recherche, basée sur l'extension lancée il y a quelques mois , dévoile ainsi qu'environ 1,5 % des utilisateurs utilisent des identifiants jugés « dangereux ».Ainsi, selon le blog officiel Google, dès le premier mois de lancement de, l'extension a scanné pas moins de 21 millions d'identifiants et de mots de passe, et a révélé que plus deétaient dangereux, soit 1,5 % des données scannées.Selon. Ce risque était encore plus répandu sur les sites de vente en ligne (où les utilisateurs peuvent enregistrer les détails de leur carte de crédit), les magazines d'information et les sites de divertissement.L'extension Password Checkup se charge évidemmentsi ses identifiants sont jugés dangereux, et environ 1 utilisateur sur 4 a décidé de modifier son identifiant et/ou son mot de passe.À noter que l'extension n'est pas (encore ?) proposée par défaut dans Google Chrome, et que cette dernière doit donc être téléchargée via le Chrome Web Store.Selon diverses rumeurs,, sans doute avec le lancement de Chrome 78 en octobre. Rappelons que d'autres navigateurs Web, comme Mozilla , proposent également des fonctions similaires, visant à protéger (autant que possible) les identifiants des utilisateurs.