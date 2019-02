Password Checkup pour Google Chrome vous indique si vos mots de passe ont été hackés

Capture d'écran Alexandre Boero pour Clubic.com

Password Checkup vous aide à naviguer en toute tranquillité

L'extension alerte immédiatement en cas de violation des données



Capture d'écran Alexandre Boero pour Clubic.com

Ces dernières années,a pris très au sérieux la défense de ses utilisateurs, en faisant en sorte d'empêcher les violations de données. Depuis deux ans, la firme de Moutain View a protégé plus de 110 millions d'utilisateurs qui auraient pu être exposés à un piratage de nom d'utilisateur ou de mot de passe. Désormais, la société veut directement protéger votre navigation, en proposant un nouvel outil sur son navigateur Chrome :L' extension Password Checkup peut vous avertir si votre mot de passe utilisé pour un site Web différent de Google a été compromis. Si l'extension vous signale la moindre activité suspecte, vous pouvez ainside vos comptes à risque, pour les sécuriser.Comme pour toute extension de Google Chrome, la procédure est on ne peut plus simple. Une fois sur la page de celle-ci, vous n'avez plus qu'à l'activer (ou la désactiver) en un clic.Si tout va bien, Password Checkup vous affiche le message suivant, avec un logo vert indiquant : «».Si le logo est rouge, cela signifie alors que l'un de vos mots de passe estet que vous risquez d'être hacké. L'extension vous délivre ainsi le message suivant : «». L'outil vous indique juste en dessousau plus vite.Notons que Password Checkup propose une option qui va ravir celles et ceux qui tiennent à leurs données. Vous pouvez en effet «», ce qui entraînerelatives aux mots de passe non sécurisés et aux sites précédemment ignorés.