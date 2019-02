Google Chrome : bientôt une fonction pour avertir d'une URL suspecte (ou mal saisie)

Une fonction pour traquer les URL suspectes et/ou mal orthographiées

Source : ZDNet

Il nous est déjà arrivé, à tous, de mal orthographier une URL et de tomber parfois sur un site web frauduleux, profitant d'une infime faute de frappe pour s'attirer quelques visites. C'est précisément contre ce type de désagrément queveut lutter avec son navigateurGoogle Chrome prépare ainsi, soit ces adresses qui, à un ou deux détails près, sont identiques à d'autres URL très populaires. Concrètement, le système est en cours de test sur Chrome Canary 70 et il s'agit d'une fonction expérimentale à activer (ou non) dans les options du navigateur.Une fois activée,et qui peut amener ce dernier sur un site frauduleux.Par exemple, si l'utilisateur vient à taper «» dans sa barre de recherche,demandant à ce dernier s'il ne souhaitait pas en réalité visiter le site «». Il n'est pas rare, en effet, que certaines URL très populaires aient inspiré des personnes mal-intentionnés, qui hébergent de faux sites sur des adresses très similaires, et donc forcément trompeuses.Reste à savoir maintenant quand sera disponible cette fonction (plutôt pratique d'ailleurs) pour la version classique de Google Chrome.