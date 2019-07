Firefox va bientôt vous alerter si vos mots de passe ont été piratés

Une énorme base de données va chercher à détecter si le mot de passe a été compromis

Des statistiques pour alerter l'utilisateur quant à la sécurité de ses données personnelles

Source : TechRadar

La version 68 de Firefox est à peine disponible que l'on parle déjà du futur du navigateur internet.va intégrer une fonctionnalité très pratique pour protéger ses utilisateurs des risques de la perte de l'un de leurs mots de passe.L'éditeur va s'associer avec le site Have I Been Pwned , connu notamment pour répertorier des milliards de comptes internet et donner à chacun la possibilité deen particulier.Pour ce faire, Mozilla va, son gestionnaire de mots de passe intégré au navigateur.Le fonctionnement du système sera très simple pour l'utilisateur. Lorsqu'il arrivera sur un site concerné par des fuites d'informations personnelles, uned'un problème, l'invitant à se rendre surpour constater que son compte a été piraté et à changer ses informations de connexion si nécessaires.L'outil ne sera néanmoinset ne permettra pas de savoir si sesont été exposés à d'autres failles de sécurité plus anciennes. Il faudra pour cela vérifier à la main chaque compte et modifier son mot de passe pour plus de sécurité. Firefox va égalementet de mots de passe en circulation sur la toile, en fonction des informations stockées surCette prochaine version de Firefox devrait être disponible à laselon le calendrier de développement actuel.