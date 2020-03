Harley-Davidson : Android Auto débarquera sur ses motos du cru 2021

Mise à jour via USB pour les autres modèles

Google Maps et Assistant

Avec des ventes en recul de 5,2 % aux Etats-Unis et 4,6 % dans le monde entre l'année 2018 et 2019, l'emblématique marque américaine Harley-Davidson veut reprendre du poil de la bête en cette nouvelle décennie. Pour ce faire, la firme de Milwaukee prépare son avenir en entreprenant un virage vers l'électrique au travers d'une première moto d'ores et déjà commercialisée, l a LiveWire , accompagnée de plusieurs autres modèles.Mais le groupe d'outre-Atlantique ne compte pas uniquement sur l'électrique pour repartir de l'avant. H-D compte en effet améliorer l'expérience utilisateur de ses clients grâce à l'intégration d'un célèbre système d'exploitation dédié à l'automobile, j'ai nommé Android Auto. Cette implémentation interviendra sur les versions Trike, CVO et Touring sorties d'usine au cours de l'année 2021, nous apprend Auto Evolution Les propriétaires d'un de ces deux-roues embarquant le système d'info-divertissement Boom! Box GTS (lancé en 2014) pourront eux aussi en profiter en effectuant une mise à jour via USB. Prenant la forme d'une tablette, Boom! Box GTS s'apparente à un écran tactile de 6,5 pouces doté d'un verre de protection Corning Gorilla Glass pour mieux résister aux rayures.Le fait est que les futurs pilotes Harley profiteront de tous les avantages apportés par Android Auto, à l'image de Google Maps et de Google Assistant. En se servant des commandes commandes, les utilisateurs pourront vérifier la météo, passer un appel ou encore changer la station de leur radio. Sans oublier la galaxie d'applications mise à leur disposition.