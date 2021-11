Qui peut s'asseoir à la table de la Tesla Model 3 et dire : je me suis mieux vendu que toi en septembre ?

Ce record advient en prime dans un contexte de pénurie de puces affectant largement le marché automobile mondial, et le marché européen n'y fait pas exception. Toujours selon JATO Dynamics, le nombre d'enregistrements atteint 964 800 véhicules entre janvier et septembre 2021, et quelques mauvais mois de ventes font que ce total n'est supérieur que de 7 % par rapport à celui de l'année 2020, largement mis en difficulté par la pandémie de COVID-19 et les confinements successifs aux quatre coins du monde.

Ce qui n'empêche pas pour autant le marché des véhicules électriques de croître, puisqu'il représente seulement 5 % des ventes en Europe pour le seul mois de septembre 2019, contre 12 % pour le mois de septembre 2020 et 23 % pour septembre 2021. On compte, toujours selon JATO Dynamics, 221 500 nouveaux enregistrements de véhicules électriques en Europe en septembre 2021, soit 44 % de mieux que l'année 2020.

Ce sont les véhicules roulant au diesel qui sont toujours les moins vendus, passant de 30 % de parts de marché en septembre 2019 à seulement 17 % en septembre 2021, quand celui de l'essence se maintient, passant de 64 % en septembre 2019 à 57 % en 2021. Les Européens sont toujours plus friands de crossovers et de SUV, puisque ces véhicules représentent 46,5 % des nouvelles immatriculations en septembre 2021. Enfin, le marché des véhicules d'occasion se porte également bien sur le Vieux Continent, notamment grâce à la pénurie de puces limitant le nombre de voitures neuves.