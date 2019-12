La NASA prépare le X-59, un avion supersonique qui devrait voler pour la première fois en 2021

© Lockheed Martin

En finir avec le bang supersonique

« Un bruit léger »

Si les projets d'avions supersoniques ne manquent pas à l'appel , on ignore encore lequel prendra la relève du Concorde. Ils possèdent en effet un défi de taille à relever : le bang supersonique qu'ils émettent est particulièrement dérangeant pour la population. Le Concorde par exemple, ne survolait presque que les mers et océans à cause de cet effet indésirable. Développé par la NASA, le X-59 semble bien parti pour surpasser ce phénomène physique complexe.Cet aéronef est associé au X-Plane Program de la NASA. Depuis 70 ans maintenant, l'Agence spatiale américaine travaille sur des avions et missiles en tous genres afin de mettre au point de nouvelles technologies. Avec le X-59 Quiet Supersonic Technology (QueSST), elle s'attaque au fameux bang supersonique.Il s'agit d'ondes de choc causées par un objet, en l'occurrence un avion, lorsqu'il atteint une vitesse supérieure à celle du son, et ces ondes se traduisent par un bruit ressemblant à une détonation. Problème : ce bang est entendu tant que l'appareil se déplace à une vitesse supersonique...Il y a peu, la NASA a d'ailleurs pu capturer ce phénomène dans un cliché impressionnant », a ainsi affirmé l'agence dans un communiqué Pour accomplir cet exploit, des sortes de mini-ailes sont installées juste devant les ailes principales de l'avion. Leur rôle est de bloquer les ondes de choc pour les empêcher de fusionner avec l'arrière de l'appareil, et donc de répandre leur impact sonore, comme le détaille. L'avant de l'aéronef a également été pensé pour réduire l'intensité de ces ondes.C'est le célèbre constructeur Lockheed Martin qui a confectionné le X-59, dont la construction a débuté en 2018 Il volera à une vitesse de 1,5 Mach (1,5 fois la vitesse du son), soit plus de 1 800 kilomètres par heure. Le X-59 devrait être assemblé au cours de l'année 2020, avant d'effectuer son premier vol en 2021. La NASA espère que son appareil pourra, à terme, être utilisé dans le domaine de l'aviation civile.