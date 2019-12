Les "accréditations carbone" ont le vent en poupe chez les aéroports

© Pixabay

Dans le cadre de l'ACI Airport Exchange, qui avait lieu fin novembre à Abu Dhabi, le Conseil international des aéroports (ACI) a donné les chiffres de son programme Airport Carbon Accreditation, lancé en 2009, qui poursuit le but d'une neutralité progressive des émissions de carbone des plateformes aériennes.L'ACI indique ainsi que le nombre d'aéroports engagés dans le programme a progressé de 16 % en 2019. Désormais, ils sont 274 dans le monde à avoir intégré le programme, 288 même, si l'on ajoute les 14 aéroports supplémentaires qui y ont adhéré depuis la fin de période observée, courant de mai 2018 à mai 2019.Concernant le découpage géographique de ces aéroports, 147 sont situés en Europe, 53 en Asie-Pacifique, 47 en Amérique du Nord, 27 en Amérique latine et 14 en Afrique. En un an, ils sont parvenus à réduire leurs émissions de CO2 de 322 297 tonnes, ce qui représente une baisse significative de 4,9 %.La certification des « accréditations carbone » fonctionne via quatre niveaux : le premier sacralise le bilan carbone (mapping), le second la gestion et la réduction des émissions de carbone (réduction), le troisième l'engagement au niveau des tiers et les mesures des émissions (optimisation), et le quatrième la compensation des émissions résiduelles (neutralité). Plus le niveau est élevé, puis l'aéroport est un modèle en matière de réduction de son empreinte carbone. Récemment, celui de Toulouse-Blagnac a reçu une certification de niveau 3 , pour saluer, expliquaient les dirigeants de l'aéroport.