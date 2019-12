Un véhicule à bagages autonome testé en conditions réelles à l'aéroport de Toulouse-Blagnac

© Air France

Une première mondiale, au crédit d'une collaboration intelligente entre plusieurs acteurs

Un nouveau pas franchi vers l'aéroport intelligent

Air France et Charlatte Autonom, filiale de Charlatte Manutention et de Navya, spécialiste des systèmes de conduite autonome, ont annoncé, mardi 3 décembre, avoir mis en service le 15 novembre un véhicule autonome entre les galeries à bagages et les avions, à l'aéroport de Toulouse-Blagnac . Le tracteur est expérimenté en conditions réelles, au service de ce qui pourrait bien être l'aéroport intelligent de demain.Le véhicule autonome et électrique à bagages AT135 est actuellement testé sur les pistes du cinquième aéroport français (près de 10 millions de passagers en 2018) grâce à des partenariats conclus avec TCR, qui en assure la maintenance, et le Groupe 3S, un sous-traitant de la compagnie Air France qui supervise le tracteur, le tout en collaboration avec les équipes de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.Alors quel processus suit le tracteur autonome ? D'abord, un agent dispose les bagages dans les conteneurs accrochés au tracteur autonome. Jusque-là, rien d'inhabituel. Ensuite, le tracteur se rend de manière autonome et intelligente jusqu'à l'avion d'Air France, sa destination ayant été préalablement enregistrée par un agent du Groupe 3S, à l'aide d'un écran tactile.Au moment où il approche de l'avion, le véhicule à bagages s'arrête, et l'agent prend la relève de la conduite autonome en chargeant les bagages dans la soute. Le tracteur fait ensuite le chemin inverse pour retourner, toujours en mode autonome, vers les galeries bagages.Ce tracteur autonome électrique intelligent, bourré de capteurs (GPS, odomètre, caméras, lidars) et doté d'un logiciel de conduite autonome, est capable de se positionner avec une étonnante précision, de détecter des obstacles à 360° et de prendre des décisions en fonction des informations qu'il détient et capte, jusqu'à lire les feux de signalisation de la plateforme.Pour pouvoir effectuer ces expérimentations en conditions réelles, il a fallu obtenir des autorisations spécifiques. Pour Vincent Euzeby, responsable IT & Tech Innovation d'Air France,Le CEO de Charlatte Autonome, Bastien Devaux, indique que le déploiement à plus grande échelle de ces véhicules autonomesCette première mondiale est l'occasion de mettre en avant l'aéroport de Toulouse-Blagnac, dont le président du directoire, Philippe Crébassa, se félicite en évoquantVisant à améliorer la performance des flux des bagages tout en augmentant la sécurité sur les pistes, l'utilisation de ces tracteurs autonomes pourrait permettre aux agents, à l'avenir, de se consacrer sur des tâches plus essentielles et ainsi de gagner temps et efficacité lors du traitement des avions.