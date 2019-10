Audi abandonne son projet de développement de taxis volants

© Italdesign

Fin de course prématurée pour Pop.Up Next

Audi laisse la voie des airs libre pour d'autres acteurs

Il y a un peu moins d'un an, Audi, Italdesign (filiale d'Audi) et Airbus présentaient leur concept de taxi volant à la Drone Week. Pop.Up Next devait ainsi constituer un nouveau véhicule capable de prendre la voie des airs, grâce à une capsule détachable fixée sur le châssis d'une voiture.À l'époque, le groupe allemand affichait clairement son ambition, avec des tests prévus dans la ville d'Ingolstadt, où se situe son siège social. Et l'objectif était de pouvoir disposer d'un prototype pleinement fonctionnel dès la fin de l'année 2018. Le calendrier ne sera finalement pas respecté, puisque le projet est aujourd'hui totalement remis en question.Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, Audi a en effet annoncé la suspension des travaux concernant Pop.Up Next. «», a déclaré le constructeur automobile.Pour justifier sa décision, l'entreprise a mis en avant les difficultés induites par «». De plus, elle estime qu'il est encore trop tôt pour envisager la production en série de taxis volants qui n'imposeraient pas aux voyageurs de changer de véhicule en cours de route.De son côté, Airbus n'a pas souhaité commenter l'information. Mais le groupe aéronautique ne semble pas avoir l'intention de mettre fin à ses travaux relatifs à la mobilité aérienne urbaine. Il dispose d'ailleurs d'autres partenariats, dont un avec la RATP , conclu il y a quelques mois.Par ailleurs, le futur secteur ne manque pas de prétendants. Le mois dernier, c'est la start-up allemande Volocopter, financée notamment par le groupe Daimler, qui a fait voler son prototype de taxi aérien dans la ville de Stuttgart (Allemagne).