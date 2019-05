La RATP et Airbus travaillent ensemble à faire atterrir les taxis volants en France

© Electric Visionary Aircraft (EVA)

Proposer des taxis volants au grand public

Les prototypes se multiplient

Source : Les Echos

Pourra-t-on prochainement traverser Paris en taxi volant ? Ce qui est souvent apparu comme un pur fantasme de science-fiction pourrait finir par voir le jour. C'est en tout cas le but du partenariat signé entre laetEn effet, les deux groupes ontmercredi dernier, «». On est donc encore loin de voir le projet aboutir, mais le sujet semble pris au sérieux. Néanmoins, aucune information n'a été donnée quant à un éventuel terrain d'expérimentation. Étant donné la vocation de la RATP, on peut toutefois imaginer que les recherches se concentreront sur la région parisienne.Par ailleurs, les entreprises ne paraissent pas voir lescomme un mode de transport luxueux, réservé à une petite partie de la population. Au contraire, elles indiquent souhaiter «».Ce rapprochement entre les deux groupes réaffirme leur volonté respective d'avancer sur des moyens de transport innovants. La RATP œuvre en effet à intégrer de plus en plus de solutions différentes dans son offre de mobilité. De plus, il y a un an, lors du salon VivaTech, elle avait présenté sur son stand le prototype de taxi volant d'un de ses partenaires, la startup toulousaine EVA.De son côté, Airbus travaille depuis plusieurs années sur différents modèles de véhicules volants autonomes, dont un baptisé CityAirbus Ces initiatives rejoignent celles d'autres acteurs dans le monde, qui espèrent être les premiers à faire décoller leurs taxis. Par exemple, il y a quelques mois, un concept a été présenté lors de la Drone Week, mis au point par Audi, Italdesign et... Airbus.