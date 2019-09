Paris : des "taxis volants" sur la Seine dès 2020

© MAXPPP/Le Parisien

Une nouvelle alternative à la route

Source : Ouest France

La région envisage une exploitation commerciale de ces appareils à partir du printemps 2020.Les SeaBubbles se présentent comme des modèles au look futuriste. Ce sont des hydroptères, c'est-à-dire des appareils s'élevant hors de l'eau grâce à la portance d'ailes immergées («»<), une idée née à la fin du XIXsiècle. Un test a déjà été effectué à la parution de cet article : il a eu lieu le 16 septembre et l'appareil a réalisé un aller-retour entre Issy-les-Moulineaux et Bercy.D'après le P.-D.G. de SeaBubbles, Anders Bringdal, ces appareils à propulsion électrique sont désormais prêts pour une utilisation commerciale. Ils doivent constituer une alternative à la route et aux embouteillages de la région parisienne. Cette commercialisation a cependant pris du retard à cause de «». Pour pouvoir naviguer sur la Seine, les SeaBubbles ont en effet dû prouver leur conformité avec la réglementation en vigueur. SeaBubbles a ainsi dû obtenir un titre de navigation pour son appareil, puis une autorisation d'accostage au port de Bercy.Mais pour Anders Bringdal, aujourd'hui, «». De son côté, la préfecture avait déjà donné son aval avant le test, «» ; c'est désormais chose faite.