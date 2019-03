Mark Zuckerberg annonce son "nouveau Facebook" axé sur la vie privée de ses membres

Mark Zuckerberg acte la fin prochaine des plateformes publiques

L'avenir de Facebook sera tourné vers le chiffrement et la confidentialité

Source : Engadget

va opérer une révolution dans sa façon de penser et de concevoir ses services. Mark Zuckerberg a publié un très long post sur son compte personnel pour expliquer les différents changements qu'il compte intégrer à ses produits.Le jeune entrepreneur assure vouloir retravailler Facebook autour d'une approche «». Ce travail, étalé sur plusieurs années, est une réponse aux nombreuses polémiques auxquelles a dû faire face Facebook, mais aussi au désintérêt grandissant de ses utilisateurs.Pour Mark Zuckerberg, les plateformes publiques comme Facebook sont dépassées et l'avenir de son entreprise se trouve dans les. «», explique t-il dans son post.Plus qu'une simple réflexion, c'est une véritableà laquelle se livre Mark Zuckerberg. Sans revenir en détail sur les nombreuses controverses relatives à l'utilisation des données de ses abonnés , le patron de Facebook prend acte d'une image publique considérablement dégradée : «». Et il souhaite réagir vite pour limiter les dégâts.Selon lui, les futurs développements s'inspireraient du fonctionnement de WhatsApp dont les outils infusent déjà dans les autres services proposés par l'entreprise. «».Leserait inclus dans toutes les applications de messagerie par défaut, comme c'est déjà le cas dans WhatsApp. Facebook limiterait également, des informations cruciales pour proposer des publicités très ciblées et personnalisées. «», conclut Mark Zuckerberg.Ce grand tournant vers plus de confidentialité est unpour Facebook, qui doit assurer son avenir alors que les gouvernements durcissent leurs réglementations en matière de collecte des données personnelles et que les utilisateurs prennent progressivement conscience du nombre d'informations conservées par ces plateformes