Mastodon permet à ses utilisateurs de créer des posts et de définir une date de suppression à l'avance. Pour utiliser cette fonctionnalité, repartez dans vos préférences, et cliquez cette fois-ci sur la section « Suppression automatique de messages ». Cochez la case « Supprimer automatiquement vos anciens messages » et dans la colonne de droite, ouvrez le menu déroulant « Seuil d'ancienneté » et choisissez une des options proposées (de 1 semaine à 2 ans).