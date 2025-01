Par défaut, vous ne pourrez pas voir le contenu d'autres médias sur Bluesky. Si vous voulez y accéder, cliquez sur « Paramètres» dans la colonne de gauche de l'application puis rendez-vous dans « Contenus et médias » puis « Médias externes » et faites votre choix parmi les services proposés : YouTube, Spotify, Twitch, etc.