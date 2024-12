MisterDams

Franchement je comprends pas les approches tarifaires de ces services.

On passe de 0€ à 8€, le gap est juste abyssal dans un modèle économique comme ceux-là qui sont strictement basés sur le volume d’utilisateurs. Un prix autour de 2€ me semblerait bien plus abordable et bien plus facile à fourguer à un gros volume d’utilisateurs qui se fait déjà régulièrement des achats in-app de ces montants là.

Même X/Twitter se retrouve à devoir intégrer Grok pour justifier le prix de son offre Premium, alors que dire de Bluesky !