Hanandano

Jack Dorsey n’a plus rien à voir avec Bluesky depuis mai 2024, et déjà avant c’était plus du conseil qu’autre chose. Et il avait même supprimé son compte de la plateforme en septembre de l’année d’avant. Jack Dorsey quits Bluesky board and urges users to stay on Elon Musk’s X | Jack Dorsey | The Guardian

Mauvais coucheur ? Ce qui est sûr c’est que ce n’est pas vraiment une pythie de qualité puisqu’il s’est à peu près planté sur toutes ses prédictions concernant Musk.