Bluesky proposera prochainement à ses plus de 25 millions d'utilisateurs de découvrir une liste de trending topics, soit les sujets les plus populaires du moment sur la plateforme. Les « TT » pour les initiés ont fait la force de l'ex-Twitter au beau milieu des années 2010. Ces derniers permettent aux membres de découvrir en un clin d'œil les sujets d'actualité qui font le plus parler en temps réel.

Bien souvent, la plateforme affiche une dizaine de mots-clés, qui permettent ensuite de retrouver tous les messages liés à cette thématique. Pratique donc pour trouver les photos et vidéos liées à un évènement, et le suivre en temps réel, avec une réactivité plus importante qu'un média traditionnel.