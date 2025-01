On n'arrête plus Bluesky, qui fait son petit bonhomme de chemin, grâce ou à cause du désintérêt des utilisateurs de réseaux sociaux centralisés, comme X.com, Facebook ou Instagram, purs produits de Meta. Le réseau social décentralisé enrichit donc son écosystème avec Flashes, une application dédiée au partage de photos et de vidéos. Créée par Sebastian Vogelsang, cette nouvelle plateforme s'appuie sur le protocole AT, une technologie utilisée pour décentraliser les données et les interactions sur Bluesky.

Et pour réduire le temps nécessaire à sa conception, Flashes réutilise le code de Skeets, une application antérieure du même développeur. Le lancement est prévu dans quelques semaines, avec une version bêta accessible via TestFlight. Ce petit nouveau télescope l'annonce de Mark Zuckerberg concernant la fin du fact-checking sur Meta.