kplan

Beaucoup ont cru que les applis allaient sauver leur vie de célibataire. Las, il semble qu’elles aient accru la « consommation » de partenaires. Si ça ne matche pas à 100% au premier rencard, pourquoi réessayer avec le même ? Autant en essayer un autre. Et vu que le sexe est souvent recherché dès le premier RDV, pourquoi continuer avec si c’était pas aussi bien que souhaité.

Quand on sortait en boîte, il fallait se bouger un peu pour aborder quelqu’un mais on finissait toujours pas connaître quelqu’un qui connaissait quelqu’un à force de trainer au même endroit.

Et vu qu’on rencontrait souvent aussi son partenaire sur le lieu de travail, les applis ont fini par court-circuiter des rapprochements dans ce cadre. Une fois, au lieu d’accepter de boire un simple café et de discuter, une collègue m’a demandé de la contacter sur un site de rencontre. Ben ouais, c’est plus facile de discuter comme ça et puis elle discutait beaucoup avec d’autres en même temps, donc pourquoi avoir une priorité !

Bien que je n’aie pas eu besoin d’une appli pour rencontrer ma femme, je sais que les applis peuvent aider. J’ai même connu un couple qui s’était rencontré sur amoureux.com en 2001

Je reste toutefois persuadé que les applis restent de la consommation avant tout et exploitent beaucoup la détresse affective pour faire du blé.

Mais après tout, les entremetteurs professionnels existaient déjà bien avant ça dans les agences matrimoniales. Le business quoi.