On le croyait mourant, mais il semblerait que Tumblr fasse de la résistance. Alors qu'aux États-Unis, on se demande qui d'Elon Musk ou de Larry Ellison voudrait racheter TikTok, la plateforme de microblogging Tumblr vient de faire une annonce pour le moins étonnante. Elle vient, en effet, de (re)lancer Tumblr TV, un produit expérimental qui prend en charge le format GIF… et vidéo.