C'était ce dimanche 19 janvier, l'application TikTok n'était plus accessible depuis les États-Unis. Pas moins de 170 millions d'utilisateurs américains ne pouvaient plus accéder à la célèbre plateforme chinoise, mais cette dernière a rapidement été remise en route, notamment grâce à un certain Donald Trump. Ce 20 janvier, de nombreuses personnalités disent adieu (ou à bientôt) au réseau X.com, lequel profite de l'occasion pour lancer une fonctionnalité plus Tiktokienne que jamais.