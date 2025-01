Et parce qu'il semble que les organisations à l'origine de ces fake news sont bien entraînées, celles que l'on voit fleurir sur Bluesky utilisent des deepfakes de haute voltige. On notera par exemple une vidéo falsifiée d'un professeur de l'université d'Aix-Marseille, qui critiquerait avec virulence l'organisation des Jeux olympiques. Bien sûr, il s'agit d'un hypertrucage au contenu manipulé, et l'identité du professeur a été usurpée.

On se souvient qu'un rapport soulignait l'intensification des campagnes de désinformation, qui visait notamment les États-Unis et le conflit en Ukraine, en provenance de la Russie.

Par ailleurs, un spécialiste contacté par l'AFP explique à nos confrères de France Info que les désinformateurs se sont adaptés aux codes des utilisateurs de Bluesky : étudiants, enseignants, journalistes et cadres venus chercher des publications d'experts.