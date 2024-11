Bluesky enregistre une croissance fulgurante depuis le mois de septembre dernier. En deux mois, le spin-off de X a vu son nombre d'utilisateurs doubler, pour atteindre il y a quelques jours les 20 millions d'abonnés. Autant dire que la plateforme tape dans l'œil de tous, et même des autorités européennes, qui ont scruté plus en détail la plateforme.

Et elle n'aurait pas rempli toutes ses obligations. « Toutes les plateformes de l'UE, même les plus petites qui sont en dessous du seuil, ce qui est le cas de Bluesky, doivent avoir une page dédiée sur leur site web qui indique le nombre d'utilisateurs qu'elles ont dans l'UE et où elles sont légalement établies. Ce n'est pas le cas de Bluesky à ce jour » a ainsi expliqué un porte-parole de la Commission européenne, selon un propos rapporté par Reuters.