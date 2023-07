Apparemment, Tumblr n'est pas complètement mort... et espère bien faire son retour

Si la plupart des améliorations prévues sont vagues et n'indiquent pas réellement ce qui va changer, quelques-unes d'entre elles donnent des idées. Ainsi, Tumblr prévoit d'améliorer son algorithme de recommandations et de « développer les moyens de mettre en contact les utilisateurs et le contenu ». Cela existe déjà, et ressemble beaucoup à un onglet de recommandations comparable à ce que font Twitter et TikTok, entre autres. Le post précise également explicitement que Tumblr souhaitait « créer des habitudes qui encouragent les utilisateurs à revenir ». Les pratiques addictives ne relèvent pas réellement de l'inédit sur les réseaux sociaux, surtout chez les plus jeunes.