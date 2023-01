Le flux principal Twitter est désormais totalement "personnalisé" par l'algorithme, mais vous pouvez changer ça

Concrètement, ce changement de présentation ne constitue pas vraiment une révolution, puisqu'il ne permet rien qui n'existait déjà et ne supprime pas de possibilités. Il était déjà possible de naviguer entre les contenus recommandés par l'algorithme en fonction des likes et des sujets avec lesquels on interagit, et les tweets de gens que l'on suit dans l'ordre chronologique en cliquant sur l'icône en forme d'étoile en haut à droite de l'écran. Désormais, on pourra passer d'un feed à l'autre en glissant à droite ou à gauche.