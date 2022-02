Le service de micro-blogging Tumblr introduit une souscription sans pub à 4,99 dollars

La fonctionnalité étant facultative, les utilisateurs qui ne souhaitent pas payer pourront continuer à utiliser Tumblr, mais avec les annonces publicitaires, jugées par une grande partie de la communauté trop intrusives. Pour les autres, il faudra impérativement passer par la version PC et se rendre dans l’onglet « Go Ad-Free » des paramètres pour souscrire l’abonnement. Cette manœuvre permet à la plateforme de contourner les commissions du Google Play Store et surtout de l’App Store.