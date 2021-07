Tumblr offre désormais la possibilité de proposer un abonnement payant à son blog

Actuellement, le réseau souligne que les jeunes utilisateurs et utilisatrices sont de plus en plus nombreux à utiliser la plateforme. Selon Tumblr, près de la moitié de ses internautes font partie de la génération Z. On recense aujourd’hui 11,3 millions de publications quotidiennes, contre 14,8 millions l’année dernière et 67,7 millions en 2012, selon les données communiquées.



Afin de séduire les auteurs et les artistes, Tumblr ne va pas tarder à introduire cette fonctionnalité Post+. Elle sera lancée à grande échelle dès cet automne. Cette option est pour l’instant disponible dans une « version bêta limitée » réservée à certains créateurs et créatrices. Cependant, à sa sortie, elle sera accessible à tout le monde, sans prérequis.



Concernant les commissions, Tumblr percevra des frais de 5 % sur les abonnements. Mais si un utilisateur ou une utilisatrice choisit de s’abonner depuis l’application iOS ou Android, il faudra rajouter les 30 % de la commission prise par Google ou Apple.