Trop tard ? Pour combattre sa dégringolade, Tumblr adopte une interface le rapprochant de Twitter

Le 16 août dernier, Tumblr a annoncé dans un post sur son blog que la plateforme allait largement modifier son interface. Si elle explique le faire au nom de l'expérience utilisateur, et pour que les différentes fonctionnalités soient plus lisibles, le résultat ressemble furieusement à la version web de X. Et si tenter de récupérer les déçus de Twitter pourrait être une bonne idée, Tumblr est loin d'être la seule plateforme à l'avoir eue. Et elle part avec un gros retard.