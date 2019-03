Tumblr perd 30% de son trafic après avoir retiré le contenu adulte

Une chute drastique de 30% des pages vues en deux mois seulement



Une décision assumée et revendiquée par le PDG du réseau social



Le site subit désormais une chute d'aussi massive que brutale. Entre le mois de décembre 2018, date d'application de ses nouvelles conditions d'utilisation, et février 2019, le réseau social est passé de 521 millions de pages vues à 370 millions.Selon les chiffres de l'institut SimilarWeb, repris par CNET , cela représente une baisse dede près de 30% en quelques semaines seulement. La fréquentation du site était en baisse constante depuis le mois d'août 2018 mais las'est accélérée dès le retrait du contenu adulte.Tumblr prend acte de ces chiffres et assume totalement sa décision. Dans un post publié sur le blog de l'entreprise, son PDG Jeff D'Onofrio déclare : «La décision de Tumblr de supprimer la possibilité de poster et de consulter du contenu poura été très fraichement accueillie par l'ensemble de la communauté. Le site était connu pour héberger ce contenu réservé à un public averti qui avait ses habitudes.Suite à la découverte de contenu pédopornographique, et au retrait immédiat de l'application mobile par Apple sur son App Store, Tumblr avait annoncé le changement de son positionnement , destiné à créer un environnement «».A voir désormais si Tumblr réussira à suffisamment se renouveler pour faire oublier son image passée et reconquérir d'autres membres, pour qui la pudeur n'est pas un problème.