Tumblr serait en vente après des chiffres d'audience en chute libre et intéresse Pornhub

Pornhub souhaiterait faire revivre les grandes heures de Tumblr

Lors de l'acquisition de Yahoo en 2017, l'opérateur américain Verizon avait récupéré, le célèbre site de microblogging connu pour la prolifération de contenus pour adultes. Seulement le site a effectué un virage a 180° il y a quelques mois et n'accepte plus désormais la publication de photos et vidéos à caractère pornographique. Conséquence immédiate : des millions d'utilisateurs ont déserté la plateforme , désormais privée de sa spécificité.Verizon souhaiterait, selon le Wall Street Journal , se débarrasser de son service en ligne. Acquis pour un montant d'1,1 milliard de dollars en 2013, la valeur de Tumblr est tombée à seulementtrois ans plus tard.Pour le moment, seule la plateforme de vidéoss'est dite intéressée par un rachat. Le site a expliqué à Buzzfeed par la voix de son vice-président souhaiter «». À l'heure actuelle, Verizon n'a pas répondu à cet appel du pied.