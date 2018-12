Tumblr : les "actes sexuels", "organes génitaux" et "mamelons féminins" désormais bannis

Un outil de crawling qui brasse large

L'épineuse question des « mamelons »

Source : The Verge

Lundi 3 décembre 2018,annonçait que lessur la plateforme, au grand dam de nombreux utilisateurs. Et l'opération de nettoyage a débuté aujourd'hui.Le site a ainsi recours à des. Ceux qui ont déjà été identifiés comme tels serontà partir d'aujourd'hui, en attendant que les robots continuent leur besogne. Heureusement pour leurs propriétaires, les contenus ne seront toutefois pas supprimés, pour laisser la possibilité aux utilisateurs de faire appel de la décision.Car, à l'instar de ceux de YouTube, les outils automatisés de détection ont un peu tendance à faire du zèle. Depuis l'annonce de l'interdiction par Tumblr, plusieurs photos ont étécomme « explicites » : collants en cuir, décolletés et même images montrant un chien ou une tortue ! Dans ce cas, le seul recours consiste à, une requête qui est alors systématiquement traitée par un humain.Plus précisément, les contenus concernés par cette interdiction sont les « actes sexuels », les « organes génitaux », ainsi que les «». Et ce dernier terme a particulièrement fait réagir la communauté Tumblr, dénonçant l'inégalité de traitement entre les hommes et les femmes, et s'interrogeant sur le jugement qui sera porté sur les torses des individus non-binaires ou transgenres.La plateforme a alors dû clarifier sa position et a indiqué que les tétons resteraient autorisés: sculptures, photos post-chirurgie, allaitement, ou encore plus généralement les contenus en lien avec la santé.En revanche, les amateurs de véritables contenus pour adultes devront certainement trouver un autre site pour assouvir leur passion.