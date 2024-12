Si le cœur a ses raisons que la raison ignore, Google a justifié ses choix.

Le premier semble avoir été guidé par l'évolution des besoins des utilisateurs. Tout va très vite dans le secteur de la tech, et les attentes des usagers sont de plus en plus pressantes. Avec des technologies en constante évolution, les attentes des utilisateurs ont changé. Les produits comme Chromecast et Google Podcasts ne correspondaient plus aux habitudes des consommateurs. Le premier a été remplacé par des solutions plus complètes comme Google TV Streamer, tandis que le second a été absorbé par YouTube Music, plateforme qui a su capter l'intérêt des utilisateurs grâce à une interface unifiée pour la musique et les podcasts.

Ensuite, certains produits comme Google Jamboard, Stack ou le VPN de Google One n'ont pas rencontré le succès attendu. Jamboard, bien que destiné aux entreprises, n'a pas séduit suffisamment de clients pour justifier son maintien. Stack, étant un projet expérimental, n'a pas trouvé son public. Quant au VPN, l'absence d'adoption suffisante a précipité sa suppression. Google a choisi de concentrer ses ressources sur des services plus populaires et mieux adaptés aux besoins de ses utilisateurs.

Enfin, Google pourrait avoir eu besoin de simplifier son écosystème. En unifiant ses services vidéo sous Google TV et en abandonnant des fonctionnalités comme l'affichage HTML de base dans Gmail, Google cherche à rationaliser son offre et à éviter la multiplication des plateformes. Un objectif gagnant-gagnant, puisque les utilisateurs pourront y voir plus clair dans la gamme de ce que propose Google.

Certains font le grand nettoyage au printemps, Google choisit l'hiver pour faire place nette.