« It's a holy plot twist », doivent s'écrier les Américains. C'est en effet un sacré rebondissement que d'apprendre que Meta, le géant des réseaux sociaux, s'est rangée du côté d'Elon Musk dans sa croisade contre OpenAI. L'entreprise de Mark Zuckerberg a adressé une lettre au procureur général de Californie, Rob Bonta, exhortant le gouvernement à intervenir pour empêcher OpenAI de devenir une entreprise à but lucratif. Cette alliance improbable entre le papa de Facebook et le patron de X.com, qui étaient encore récemment en conflit ouvert, montre bien que dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est à qui aura la plus grosse influence.

Il faut dire qu'OpenAI, à l'origine de ChatGPT, a connu un succès fulgurant et généré des revenus substantiels. Tant et si bien que son P.-D.G., Sam Altman, a annoncé son intention d'abandonner le statut d'organisation à but non lucratif pour attirer davantage d'investisseurs et financer ses envies de grandeur.