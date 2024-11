Si le hibou de Duolingo se frotte les mains, ce problème de changement de langue a dérangé de nombreux conducteurs, localisés notamment en France et au Royaume-Uni. Cerise sur le gâteau, Waze modifierait aussi les unités de mesure, ce qui a conduit de nombreux utilisateurs à changer de logiciel. Certains auraient également eu des soucis de connexion et ne pourraient plus utiliser leur adresse mail et leur mot de passe dans l'application. Le bug n'étant pas généralisé, on ne sait pas, à l'heure actuelle, combien de personnes sont concernées.