Des dépanneurs peu scrupuleux utilisent Waze pour arnaquer les automobilistes : voici comment se protéger

Comme prévu, le dépanneur repart avec votre véhicule et vous promet que vous le récupérerez le plus rapidement possible, et en bon état. Sauf que lorsque vous vous décidez à retirer votre véhicule, le dépanneur vous présente une facture au montant mirobolant. De simples prestations de dépannage, qui ne devraient coûter en théorie que quelques centaines d'euros tout au plus, peuvent vous coûter plusieurs milliers d'euros.