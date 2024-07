Brillante idée ! Une entreprise américaine déploie des distributeurs de munitions avec reconnaissance faciale intégrée

American Rounds se vante de rendre l'achat de munitions bien plus rapide et fluide avec sa technologie. Et visiblement, son initiative attire. La firme se prépare à déployer ses distributeurs à plus grande échelle. « Nous avons reçu plus de 200 demandes de magasins couvrant environ neuf États actuellement, et ce nombre augmente chaque jour », assure Grants Magers, dirigeant d'American Rounds, à Newsweek.