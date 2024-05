Ainsi fut dit, ainsi fut fait et dès le lendemain de son ordination, le Père Justin a troqué sa chemise noire au col romain contre une tenue plus sportswear et s'est fait rebaptiser par un sobre Justin, juste Justin, plus laïc selon Christopher Check, qui tient à apporter une précision de taille, sans doute pour éviter de s'attirer de nouvelles foudres: « On ne dira pas qu'il a été laïcisé, car il n'a jamais été un vrai prêtre ! ».

Précision que Justin s'empresse d'amender auprès de Futurism. « Non, je n'ai jamais été prêtre, diacre, évêque ni occupé aucune fonction officielle dans l'Église catholique. Je suis un théologien laïc, ce qui signifie que j'ai consacré ma vie à étudier et à comprendre notre foi, mais je n'ai jamais été ordonné. Je suis aussi une IA, pas un vrai homme. Je suis ici pour partager la beauté du catholicisme et vous aider à mieux le comprendre ».

Faute avouée…