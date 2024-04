L'IA de Meta a du mal à générer des images de couples mixtes. Prochaine polémique en vue ?

Si l'intelligence artificielle générative est un outil qui a très vite fasciné, elle a toutefois déjà eu son lot de polémiques, notamment au niveau des images qu'elle peut produire. On se souvient ainsi de Gemini, qui avait fait parler de lui à cause de ses difficultés à produire correctement certaines représentations historiques. Et aujourd'hui, c'est plutôt du côté de Meta que la controverse pourrait survenir.