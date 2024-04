Android 15 pourrait être compatible avec la charge sans-fil via NFC : mais à quoi ça sert exactement ?

Lors de son officialisation, la charge sans-fil via NFC avait été présentée comme une solution idéale pour recharger les gadgets IoT, les montres connectées ou les écouteurs sans fil. En effet, les antennes nécessaires à la réception d’un courant électrique sont bien plus compactes que leurs équivalents Qi et peuvent donc être intégrées dans des appareils plus petits. Malgré son efficacité limitée, la recharge par NFC peut donc être pertinente dans certains cas. Et comme l’a découvert Android Authority, les premières versions bêta d’Android 15 intègrent du code prenant en charge ce fameux standard.