En attendant The Boys saison 4, vous aimerez sûrement ces 10 séries

Restons sur Disney+ avec la sympathique série animée d'anthologie What…If? Bientôt étoffé d'une saison 2, le show se propose d'explorer le multivers de l'univers cinématographique Marvel (MCU) en mélangeant ses personnages et événements. En résultent des épisodes souvent sympathiques et parfois portés sur la violence, grâce notamment au genre de l'animation retenu. Et si vous préférez quelque chose en live action, Falcon et le Soldat de l'Hiver est probablement la série Marvel dotée du plus de punch et se rapprochant le plus (toute raison gardée) de The Boys.