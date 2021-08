Zoom publie ses résultats, avec un chiffre d'affaires dépassant le milliard de dollars au second trimestre

Car, outre la hausse de son chiffre d'affaires au second trimestre, pour la première fois de son histoire Zoom est parvenue à dépasser le milliard de dollars de revenus tout en atteignant une forte rentabilité et en générant un flux de trésorerie solide. « Aujourd'hui, nous sommes une marque mondiale comptant plus d'un demi-million de clients ayant plus de 10 employés, a réagi le fondateur Eric Yuan, ce qui nous place dans une position idéale pour soutenir les organisations et les individus qui cherchent à réimaginer le travail, les communications et la collaboration ».