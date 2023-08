Un joueur Xbox croise Phil Spencer dans Fallout 76 (spoiler : il n'est qu'au niveau 11)

Il faut dire que le patron de Xbox avait bien besoin de ce petit coup de main : d’après la vidéo, il n’est actuellement qu’au niveau 11 dans ce jeu pourtant sorti il y a déjà cinq ans. Difficile de jeter la pierre à Phil Spencer, qu’on imagine bien occupé, et qui s’affiche régulièrement en train de tester les nombreux autres jeux du Game Pass sur ses réseaux sociaux.

Cette rencontre fortuite et amusante souligne le caractère universel du jeu vidéo, et la manière dont il permet de réunir toutes sortes de joueurs dans des univers communs. L’anecdote n’est pas sans rappeler la rencontre improbable entre les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons et les acteurs Danny Trejo ou encore Elijah Wood, en 2020.