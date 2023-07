Affrontez Elon Musk grâce à ce mod Fallout New Vegas

On connaissait les moddeurs des jeux Bethesda pour leur créativité à toute épreuve, que ce soit pour la série The Elder Scrolls ou Fallout. Rajoutez un peu d'IA dans la sauce, et il est certain que de nombreuses autres idées fleuriront à l'avenir. Hommage rendu à Fallout ou petit tacle gentillet à Elon Musk, chacun l'analysera comme il le souhaitera. Dans tous les cas, on salue la performance, car le résultat est très convaincant.