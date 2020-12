Cyberpunk 2077 : en attendant d'autres correctifs, les modders se sont déjà mis au travail sur PC

Outre les mods graphiques ou pour améliorer les performances, de nombreux mods viennent apporter davantage de confort de jeu ou de personnalisation de son avatar.

Il était en effet jusqu'alors impossible de personnaliser V après être sorti de l'éditeur d'apparence. Grâce à un mod de woodbricks, pas encore complet, il est possible de changer la coiffure de son personnage à volonté. D'autres options de personnalisation seront par la suite disponibles.

Il est également possible de récupérer des presets ou des sauvegardes de personnages déjà créés pour les plus impatient(e)s, ou d'activer la console pour se faciliter la vie à Night City de bien des manières.

Un autre mod très appréciable, proposé par CalinZ2, permet de rendre les véhicules bien plus manœuvrables et gomme largement l'effet caisse à savon lors de la conduite avec le combo clavier/souris.

D'autres mods type « quality of life » ont également fait leur apparition comme la possibilité de marcher au même rythme que les PNJs, ou encore de désactiver l'esquive nécessitant d'appuyer deux fois sur une touche de direction, désormais rattachée à une touche de son choix. Pour les plus bricoleurs, un mod offre la possibilité d'instantanément fabriquer ou désassembler un objet au lieu de rester appuyé sur le clic ou la touche attribuée à chaque fois.

Nul doute qu'au fil des semaines et mois à venir, les modders les plus créatifs aideront CD Projekt RED à insuffler toujours plus de contenus et de confort à Cyberpunk 2077 pour rendre chaque virée dans Night City toujours plus immersive et donner le goût d'y retourner, pour un dernier contrat… ou plusieurs.