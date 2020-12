Cyberpunk 2077 : avoir trop d'objets dans l'inventaire peut entraîner une corruption des sauvegardes

Sur les consoles de Sony et Microsoft, Cyberpunk 2077 n'en finit plus d'accumuler les problèmes. Les deux constructeurs proposent même de rembourser intégralement les joueurs mécontents et la firme nippone est allée jusqu'à retirer le titre de son PlayStation Store. À présent, c'est la version PC qui revient sur le devant de la scène avec un souci majeur.