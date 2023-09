Cyberpunk 2077 : quand Elon Musk est prêt à tout !

Quand on est l'homme le plus riche du monde, comme l'est le propriétaire de Tesla, de SpaceX et de X.com (ex-Twitter), on peut en général obtenir beaucoup de choses en mettant sur la table une somme d'argent bien rondelette. Alors, quand Elon Musk a à tout prix voulu être présent dans le jeu vidéo Cyberpunk 2077, on aurait pu croire qu'il aurait fait jouer son compte en banque. Que nenni ! Le fantasque homme d'affaires a eu une meilleure idée.