L'inofficiel Windows Core OS apparaît dans des documents de support de Windows 10

Depuis de nombreux mois, Windows Core OS fait régulièrement parler de lui alors que Microsoft n'a jamais officialisé cette version de son célèbre système d'exploitation. Cette mouture serait destinée à des appareils inédits, n'épousant pas le format traditionnel de l'ordinateur ou de la tablette Surface.Il serait par contre utilisé sur le casque de réalité mixte HoloLens 2 , la table tactile Surface Hub 2 et probablement sur Centaurus, le projet d'appareil à deux écrans que Microsoft pourrait présenter le 2 octobre prochain lors de son événement dédié au lancement de nouveaux produits Surface.Le site Windows Latest a repéré un document de support lié à la version 1903 de Windows 10 et publié en avril dernier qui mentionne nommément à plusieurs reprises Windows Core OS.Ce très long document, qui demande plus de quatre heures de lecture, est passé logiquement inaperçu puisqu'il répertorie des événements de diagnostic pouvant être générés par Windows. C'est au détour d'une page que Microsoft y indique brièvement que « wPId » est l'identification du produit Windows Core OS et « wsId », l'identifiant de session du prochain système.Le nom du système désormais officiel, il ne reste à Microsoft qu'à présenter les différents appareils imaginés autour de cette plateforme, et les usages nouveaux qu'ils pourront apporter au public comme aux professionnels.